Компанія "Дюфрі" оскаржила рішення Фонду держмайна щодо аеропорту "Бориспіль"

Конкурс був проведений не в конкурентній боротьбі, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

Швейцарська компанія "Дюфрі" звернулась із заявою до влади України. На думку представників всесвітньо відомого лідера безмитної торгівлі, їх усунули від участі в конкурсі через відсутність 3-річного досвіду роботи в Україні. Ця вимога Фонду держмайна є дискримінаційною, вважають у компанії.

У вітчизняному Держпідприємництві підтримали "Дюфрі" і теж звернулися до Антимонопольного комітету та прокуратури з вимогою скасувати конкурс і провести новий.

"У них є досвід роботи в Токіо, Нью-Йорку, Женеві, Парижі. А в Україні немає, тому вони не мають права брати участь в конкурсі! Вони були згодні заплатити справедливу ціну за право оренди в аеропорту", - наголосив голова Держслужби України з розвитку підприємництва Михайло Бродський.

Раніше повідомлялося про інший скандал, який вибухнув із Фондом держмайна цими днями. Виявилося, що акції "Сумихімпрому" хочуть продати Фірташу, не допустивши до аукціону інших покупців.