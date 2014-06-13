Ценробанк Японії буде розширювати грошову базу на понад $500 млрд в рік

Центральний Банк Японії продовжить дотримуватися колишньої м'якої грошової політики і буде розширювати грошову базу в країні на 60-70 трлн ієн ($588-686 млрд) на рік. Таке рішення було прийнято на засіданні керуючої ради центробанку в Токіо, передає ІТАР-ТАСС.

"В економіці Японії триває помірне відновлення, хоча після підвищення споживчого податку в квітні нинішнього року і спостерігалося зниження попиту", - наголошується в доповіді ЦБ. Серед основних позитивних факторів для японської економіки експерти Банку Японії назвали зростання експорту, а також поступове відновлення економік розвинених країн, яке спостерігається останнім часом.

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На початку 2013 року Банк Японії прийняв рішення здійснювати великі закупівлі державних облігацій та інших цінних паперів і таким чином закачувати великі кошти у національну економіку - з метою розширення грошової бази і прискорення зростання інфляції в країні до рівня 2% у рік. Це, у свою чергу, покликане подолати дефляційні явища, пожвавити кон'юнктуру, дати поштовх зростанню інвестицій і доходів населення.

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Останні дані говорять про те, що зростання цін у Японії йде не такими швидкими темпами, як розраховувала фінансова влада країни. Зокрема, у лютому цей показник становив лише 1,3% порівняно з тим же місяцем 2013 року.