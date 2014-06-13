США виставляють на інтернет-аукціон 30 тисяч конфіскованих біткоінів

Служба судових приставів США виставляє на електронні торги майже 30 тис. одиниць віртуальної валюти Bitcoin, яку конфісковано з серверів заблокованого інтернет-сайту Silk Road, через який здійснювалася активна торгівля наркотиками та інші види кримінальної діяльності, передає ІТАР-ТАСС.

Читайте такожФедрезерв США не може контролювати bitcoinЗа поточним курсом вартість виставленої на інтернет-аукціон кріптовалюти становить приблизно $18 млн. Усі біткоіни будуть розбиті на десять приблизно рівних лотів. Торги будуть проводитися 27 червня протягом 12 годин. Щоб взяти в них участь, необхідно попередньо перевести владі США $200 тис. в якості депозиту. На тлі інформації про те, що на продаж виставлено відразу 30 тис. біткоінів, курс цієї валюти впав приблизно на 6,7% - до $585.

Робота Silk Road була зупинена в жовтні минулого року. За даними американської влади, через цей веб-сайт, запущений на початку 2011 року в зоні анонімної мережі Tor, були продані сотні кг нелегальних наркотичних речовин, у тому числі героїну, кокаїну, екстазі, ЛСД і марихуани на суму кілька сотень млн доларів. Послугами цього порталу користувалися тисячі наркодилерів по всьому світу. Для здійснення угод між клієнтами використовувалися біткоіни, які дозволяли покупцям і продавцям зберігати анонімність. Крім придбання наркотиків на сайті "Сілк роуд" також можна було дізнатися про те, як зламати банкомат, знайти продавців контрафакту і нелегальної зброї, найняти хакерів.

Читайте такожЦБ Китаю наказав банкам і платіжним компаніям закрити рахунки в біткоінахЗа даними прокуратури, творець Silk Road американець Росс Ульбріхт заробив десятки млн доларів, стягуючи комісію з укладених угод. Йому були пред'явлені звинувачення в торгівлі наркотиками, хакерської діяльності, відмиванні грошей та організації злочинного співтовариства. Якщо Ульбріхта визнають винним, він може бути засуджений до довічного тюремного ув'язнення.

У американських правоохоронних органів залишаються ще близько 144 тис. біткоінів, конфіскованих у самого Ульбріхта. Вони поки не виставляються на аукціон.