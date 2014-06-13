«Київстар» змінив президента

Пост президента найбільшого українського оператора мобільного зв'язку «Київстар» з 25 червня займе Петро Чернишов, який з 2006 по 2014 рік керував компанією «Carlsberg Україна».

Як повідомила прес-служба міжнародного холдингу VimpelCom, що володіє українським оператором, на даній посаді Чернишов змінить Ігоря Литовченка, одного із засновників «Київстару», який керував компанією 20 років.

Фінансист за освітою, Чернишов має 12 років міжнародного досвіду роботи на найвищих керівних посадах. Протягом декількох років він працював генеральним директором «Carlsberg Україна», пізніше віце-президентом, відповідальним за роботу 6 країн Східної Європи, в Carlsberg Group. Під керівництвом Чернишова компанія «Carlsberg Україна» зуміла зайняти значну частку ринку, рік від року зростали показники доходу та EBITDA маржа. З 2007 року Чернишов ставав за різними рейтингами одним із найкращих топ-менеджерів України.

Довідка УНІАН. «Київстар» - найбільший український оператор мобільного зв'язку, заснований в 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку і широкосмугового доступу в інтернет. Об'єднана база клієнтів «Київстар» становить більше 25 млн осіб. Власником оператора є міжнародний холдинг VimpelCom.