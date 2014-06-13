В Україні можуть ввести акциз на вугілля, газ і електроенергію

В Україні можуть ввести акциз на природний газ, вугілля та електроенергію, акцизи на сигарети будуть зростати на 15% щорічно, а мінімальна ставка акцизу на алкогольні напої складе 5,5 євро за 1 л 100%-го спирту.

Як повідомляють «Экономические известия», про це йшлося на міжнародній конференції «Імплементація Угоди про асоціацію: з чого починати?», організованій Міжнародним центром перспективних досліджень за участю голови представництва Євросоюзу в Україні Яна Томбінського.

Протягом наступних 13 років (до 2027 р.) після підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, керуючись Директивою Ради Євросоюзу 2011/64/ЄС від 21.06.2011 р., Україна повинна буде підвищувати мінімальний акциз на тютюнові вироби до 15% щорічно.

Відповідно до Директиви Ради 92/83/ЄЕС і 92/84/ЄЕС, протягом наступних 5 років зростуть акцизні ставки на алкоголь і пиво. Більш детально графік зміни акцизу повинен бути визначений Радою асоціації. Мінімальний акциз на алкогольні напої повинен становити 5,5 євро за 1 л 100%-го спирту. На ігристі і неігристі вина (спирт ферментного походження) мінімальна ставка акцизу становитиме 0%. По пиву мінімальна ставка акцизу становитиме 0,0187 євро за 1 л 100% спирту.

Також згідно з Директивою Ради ЄС 2008/118/ЄС, підакцизними є не тільки алкогольні напої, пиво і сигарети, а також енергоносії. Причому, згідно з Директивою Ради ЄС 2003/96/ЄС, обкладається акцизом не тільки бензин, а також інші енергоносії - природний газ, вугілля та електроенергія. Є домовленість, що положення цієї Директиви впроваджуватимуться в Україні поступово, з урахуванням політики енергоефективності. У той же час, не будуть обкладатися акцизом ті енергоносії, які використовуються в якості сировини (наприклад, в електролітичних або металургійних процесах).

Згідно з Директивою Ради ЄС 2006/112/ЄС від 28.11.2006 р. зміни зачеплять також податок на додану вартість. Ставка ПДВ в Україні не може бути нижче мінімуму ЄС - 15% (на даний момент, ставка ПДВ в Україні - 20%). Також законодавство ЄС допускає спеціальні (нижчі або вищі) ставки ПДВ для окремих груп товарів, робіт або послуг.