Долар на міжбанку подорожчав до 11,90 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань - 11,7000/11,9000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні пішли вгору - 15,8745/16,1485 грн/євро.

Ціни на російську валюту піднялися - 0,3406/0,3464 грн/дол.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3568/70 (четвер - 1,3538/40).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Читайте такожУкраїнці забрали з банків 86 млрд гривень депозитів

Як повідомляв УНІАН, вчетверг, 12 червня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 11,7000/11,8300 грн/дол. проти 11,6700/11,7500 грн/дол. на 12:00.

Читайте такожУ Мінфіні обіцяють курс по 11 гривень за долар