В Україні хочуть спростити процедуру держінвестування

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» опубліковано на сайті міністерства.

«Ухвалення законопроекту приведе до забезпечення ефективного управління державними інвестиційними проектами, запобігання застосування непрозорих схем використання коштів державного бюджету в об'єктах приватної власності без закріплення за державою корпоративних прав», - йдеться в пояснювальній записці.

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Законопроект передбачає спрощення процедури державного інвестування і отримання державної підтримки для інвестиційних проектів загальною вартістю до 25 млн. грн, для яких потрібне тільки проведення державної оцінки, передбаченої Кабміном. При цьому для проектів вартістю більш як 25 млн. грн потрібно також проведення спеціальної державної експертизи.

Відбір інвестпроектів, для реалізації яких надається державна підтримка, і державних інвестпроектів здійснюється на конкурсній основі на основі даних Державного реєстру інвестиційних проектів.

Також передбачається скасування обов'язкового прогнозу економічного ефекту для інвестпроектів, метою яких не є отримання прибутку, що дасть змогу спростити здійснення проектів соціальної спрямованості.

Крім того, фінансування інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевих бюджетів і надання місцевих гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов'язань за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюватиметься на основі рішень органів місцевого самоврядування і не потребуватиме внесення таких проектів до Державного реєстру інвестиційних проектів шляхом затвердження Мінекономрозвитку окремого наказу.

Ця норма, на думку авторів законопроекту, дасть змогу провести децентралізацію влади в частині ухвалення рішень про фінансування і підтримку місцевих інвестпроектів органами місцевого самоврядування, а також сприятиме розвитку регіонів завдяки можливості оперативного ухвалення ними самостійних рішень щодо використання власних коштів.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Верховна Рада України прийняла “Меморандум взаєморозуміння і миру”, який, зокрема, передбачає проведення конституційної реформи, в основу якої буде покладено децентралізацію державної влади.

Міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета заявив, що одним з ключових завдань уряду є формування регуляторної платформи, що дає змогу Україні увійти до першої десятки країн за легкістю ведення бізнесу, і очікує ухвалення повного пакету законопроектів з дерегулювання протягом 3-4 місяців.

31 березня Міністерство економічного розвитку і торгівлі подало на розгляд Верховної Ради 14 законопроектів щодо дерегулювання економіки.