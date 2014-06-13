ЄС виділив Україні 250 млн євро безповоротної допомоги

Європейський Союз виділив Україні перший транш безповоротної допомоги обсягом 250 млн євро у рамках фінансування проекту підтримки реформ і розвитку держави загальною вартістю 355 млн євро.

Про це йдеться у повідомленні Представництва Євросоюзу в Україні.

«Контракт для України з розвитку держави - це основна ініціатива ЄС для підтримки країни у вирішенні ключових проблем, які раніше стояли на шляху реформ та європейської інтеграції. Особливу увагу зосереджено на підтримці зусиль у боротьбі з корупцією та з реформування державної служби», - йдеться в повідомленні.

Коментуючи виділення коштів, голова представництва Ян Томбінський зазначив, що платіж є підтвердженням «віри ЄС у те, що Україна перебуває на шляху розбудови сильної демократії». «Це вимагає повної віддачі уряду в процесі реформ, зокрема - державної служби, державних закупівель та боротьби з корупцією», - цитує Томбінського прес-служба представництва.

Як очікується, другий транш допомоги обсягом 105 млн євро буде виплачено Україні через рік - у другому кварталі 2015 року, «залежно від досягнутого Україною прогресу у боротьбі з корупцією, у сфері управління державними фінансами, у конституційній реформі та подоланні хабарництва».

Представництво ЄС має намір активно стежити за перетвореннями у названих сферах.

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Довідка УНІАН. Контракт для України з розвитку держави та підтримки реформ є частиною пакету загальної фінансової допомоги Європейського Союзу Україні обсягом 11 млрд євро, узгодженого і прийнятого Європейською Комісією у березні поточного року. Угоду про фінансування контракту було підписано президентом Європейської Комісії Жозе Мануелем Баррозу і прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком 13 травня 2014 року.

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