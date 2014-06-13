Гривня залишилась на рівні 11,90 грн/дол.

У п'ятницю, 13 червня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,7000/11,9000 грн/дол. проти 11,8800/11,9300 грн/дол. на 12:00.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування гривні щодо євро до закриття торгів підвищилися до 15,9705/16,1100 грн/євро проти 16,1190/16,1910 грн/євро, на 12:00.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3530/1,3575.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3449/0,3455 грн/рубль проти 0,3451/0,3466 грн/рубль, на 12:00.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 12 червня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 11,7000/11,8300 грн/дол., щодо євро - на рівні 15,8225/16,0020 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,3403/0,3447 грн/рубль.