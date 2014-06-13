Податківці заблокували 190 млн гривень на рахунках компанії Курченка

Податкова міліція, що діє у складі Державної фіскальної служби, зупинила фінансові операції компанії «НафторесурсРегіонТрейд», на рахунках якої перебувало 190 млн. грн, повідомив перший заступник голови фіскальної служби, що займається податковою міліцією, Володимир Хоменко.

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"З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків 11 червня за поданням слідчих податкової міліції і Держфінмоніторингу були зупинені операції на рахунках «НафторесурсРегіонТрейд». Загальна сума заблокованих коштів підприємства на рахунках одного з київських банків становила 190 млн. грн", - повідомив Хоменко в ході розширеного засідання ради підприємців при Кабінеті міністрів.

Також глава податкової міліції повідомив, що діяльність компанії «НафторесурсРегіонТрейд» пов'язана із структурами скандально відомого бізнесмена Сергія Курченка.

“Так. Ми відпрацьовуємо відмивання "брудних" коштів і вийшли на ці канали. Це гроші, які були конвертовані з газового ринку”, - сказав Хоменко.

Як повідомляв УНІАН, у березні Генеральна прокуратура України почала перевірку комерційних фірм, наближених до голови наглядової ради компанії ВЕТЭК Курченка, на предмет отримання і легалізації незаконним способом державних коштів. Наприкінці квітня Генпрокуратура оголосила Курченка в міжнародний розшук.

Служба безпеки разом з Генпрокуратурою в ході розслідування протиправної діяльності групи компаній ВЕТЭК Курченка оцінила збиток державі в нафтогазовій і банківській сферах у 4 млрд грн.