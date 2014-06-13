Нацбанк пояснив причини прискорення інфляції у травні

Національний банк України пов'язує прискорення темпів інфляції у травні до 3,8% з підвищенням цін на газ для населення, повідомляється на сайті регулятора.

«Збільшення інфляції за місяць було викликане насамперед підвищенням тарифів на природний газ для населення на 62,8%, яким зумовлено 1,4 п.п. у зміні ІСЦ (індексу споживчих цін – УНІАН)», - йдеться в повідомленні регулятора.

Нацбанк нагадав, що базова інфляція в травні становила 2,3% і збільшилася до 7,5% у річному виразі, небазова інфляція в травні становила 5,2% за місяць і збільшилася до 14,2% у річному виразі.

За даними НБУ, збільшення індексу цін виробників у травні на 4,3%, а в річному вимірюванні на 8,8% зумовлений підвищенням граничної ціни на газ для промислових підприємств на 17,5% і курсовим чинником, який стимулював підвищення цін в орієнтованих на експорт та імпортозалежних галузях.

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Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні порівняно з квітнем 2014 року прискорилася до 3,8%, у річному виразі (проти травня 2013 року) інфляція прискорилася до 10,9%, з початку 2014 року (травень 2014 року проти грудня 2013 року) - до 10,5%. У травні проти квітня 2014 року найбільше подорожчала плата за природний газ – на 62,8% (проти травня 2013 року - на 62,8%), фрукти - на 10,4% (20,8%), цукор - на 7,3% (66%), риба і продукти з риби - на 6,5% (15,9%)

Зниження цін зафіксовано тільки на яйця - на 6,7% (збільшення на 23,5%), молоко – на 2,1% (23,5%).