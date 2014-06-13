До переліку Фонду гарантування вкладів включили два банки-агенти

«Укрінбанк» і банк «Фінанси та кредит» стали банками - агентами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, йдеться в повідомленнях на сайтах фінансових установ.

Обидва банки включено до переліку банків - агентів фонду, через які у 2014-2015 роках здійснюватимуться виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам проблемних банків.

Довідка УНІАН. «Укрінбанк» (Український інноваційний банк) працює на ринку України з 1989 року і входить до групи великих фінансових установ.

Банк «Фінанси та кредит» (Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків України.

Основними акціонерами банку на 1 січня 2013 року були компанії «Асканія» (46,50%) і F & C Realty (49,97%). У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину Жеваго.