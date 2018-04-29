Баланс тижня: «газовий» рубікон, «хвора» економіка та «стара» приватизація

На минулому тижні можна було спостерігати завершення газового «діалогу» між Україною та Росією та перехід країн у цій сфері до взаємовідносин, що дуже нагадує те, що сьогодні відбувається на сході України. Отже, сторони так і не дійшли згоди не лише з приводу того, якою ж має бути ціна російського газу для України, але й загалом - як мають виглядати «газові» взаємовідносини між двома державами. Пропозиція російської сторони полягала у скидці в сто доларів за тисячу кубометрів – до 385 доларів, що абсолютно не викликало ентузіазму в української сторони. «Я відразу хочу заявити, що ми ці російські пастки знаємо. Знижка встановлюється рішенням уряду Російської Федерації і знімається урядом РФ", - зазначив прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. При цьому він наголосив, що Україна не вимагає знижок від Росії, а наполягає на зміні газового контракту на принципах ринкової ціни. Зокрема, українська сторона заявляє, що ринковою ціною на газ для неї є 268,5 долара за тисячу кубометрів - це ціна, за якою наша країна купувала газ у першому кварталі 2014 року.

Звичайно ж, Росія у відповідь включила свій звичний режим залякування та шантажу, заявивши про необхідність сплати на ранок 16 червня чергової суми боргу за газ, та запровадження авансових платежів для України.

Станом на кінець минулого тижня ситуація не лише жодним чином не розрядилась, а й навпаки – почалась ще більша ескалація конфлікту. Так, «Нафтогаз» зробив заяву, в якій поклав відповідальність за зрив переговорів на російську сторону. Як зазначається у повідомлені компанії, РФ свідомо запропонувала неприйнятний варіант врегулювання спору. «Нафтобаз» докладає всіх зусиль для ведення переговорів з російськими колегами на корпоративному рівні, проте змушений констатувати, що продовження конструктивного діалогу буде неможливо, якщо російська сторона не змінить свою позицію щодо одностороннього формування ціни на імпортований до України газ", - наголошується в заяві української компанії.

Таким чином все більше реальнішим почав ставати подальший розвиток подій, анонсований на минулому тижні главою Міненерговугілля Юрієм Проданом, а саме - звернення української сторони щодо вирішення газової суперечки до арбітражного суду Стокгольма.

Такою виглядала ситуація на вечір п’ятниці, поки український прем’єр-міністр не вирішив розставити всі крапки над «і». Зокрема, Яценюк, заявивши, що свідома і одностороння відмова Російської Федерації від врегулювання конфлікту підриває енергетичну безпеку України і Європейського Союзу, дав ряд конкретних доручень профільним міністерствам, обласним державним адміністраціям і керівництву Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» з понеділка, 16 червня, переходити на план функціонування енергетичної галузі в умовах припинення поставок російського газу. Крім того, НАК і Міністерству юстиції доручено завершити процедуру підготовки до захисту інтересів України у відносинах з російським газовим монополістом «Газпромом» у Стокгольмському арбітражному суді.

Таким чином, вочевидь, російсько-українські «газові» відносини вступили в свою «гарячу» фазу, і прогнозувати, коли і чим закінчиться ескалація, поки-що зарано.

Щодо ймовірного судового розгляду «газової» справи у Стокгольмі, то президент Укрінюрколегії Данило Курдельчук вважає, що у України є всі підстави його виграти. «Стокгольмський арбітраж - шведське право. І що в ньому для нас важливо, так це існування норми - зміни на ринку є підставою для перегляду умов контракту. Але не забувайте, що у нас два контракти – щодо поставок і транзиту. І якщо в першому головне - «бери або плати», то в другому - немає цього зобов'язання. Тоді у судді може виникнути рішення - давайте, і контракт по транзиту будемо розглядати на таких же умовах. Це може якоюсь мірою вплинути на результат справи», - сказав він.

Економіка продовжує «хворіти»

На минулому тижні стали відомі деякі результати роботи фінансового сектору у травні. Так, обсяг депозитів в українських банках порівняно з квітнем знизився на 0,7% - до 376,7 млрд грн у національній валюті і на 5%, до 24,2 млрд дол. в іноземній валюті. Обсяг депозитів в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) у січні-травні знизився на 21,4%, зокрема, по фізичних особах - на 5,9% у травні і на 22,6% - з початку року, по юридичних особах - на 2,1% і на 17,9%, відповідно.

Як зазначають експерти, скорочення валютних вкладів населення, звичайно ж, продовжувало чинити тиск на валютний ринок. Разом з тим, банкіри відзначають, що істотна частина скорочення вкладів у травні пов'язана зі списанням деякими банками коштів вкладників у Криму, що фактично не створювало додаткової потреби в грошових коштах.

Щодо макроекономіки, то на минулому тижні Світовий банк в третій раз з початку року погіршив прогноз спаду економіки України за підсумками 2014 року - до 5%. На думку експертів банку, подальшому погіршенню економічної ситуації буде сприяти девальвація гривні, зростання тарифів, зумовлене збільшенням цін на паливо, і скорочення внутрішнього попиту через погіршення доходів домогосподарств.

Також Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки на 2015 рік, але зберіг прогноз на 2016 рік. «Ми очікуємо невелике зростання економіки України вже у 2015 році - на 2,5% (раніше прогноз зростання становив 3%) та у 2016 році - на 4%", - йдеться в доповіді.

У банку впевнені, що ситуація в Україні багато в чому вплине на сусідні країни, оскільки «Україна є п'ятою економікою Європи, що розвивається» і має тісні фінансові і виробничі зв'язки з усім регіоном. Варто нагадати, що раніше експерти Міністерства економічного розвитку і торгівлі, науково-дослідних інститутів, а також провідних економічних інститутів Національної академії наук прогнозували падіння ВВП за підсумками 2014 року на 4,6% і зростання економіки у 2015 році - на 2,2%. Проте, на початку червня Кабінет міністрів озвучив новий прогноз падіння економіки у 2014 році - на 5% і зростання у 2015 році – на 1,7%.

Приватизація: старт за «старою» схемою

В Україні на минулому тижні фактично стартувала приватизація. Було заплановано реалізувати міноритарні пакети акцій декількох обленерго, а також «Сумихімпрому». Очевидно, це мало стати пробним каменем для подальшого розпродажу тих не багатьох контрольних пакетів енергетичних та інших цікавих для інвесторів підприємств, які ще залишились у державній власності. Проте намагання уряду реалізувати ці активи закінчилися фіаско – більшість конкурсів не відбулася через відсутність заявок з боку потенційних покупців, а конкурс з продажу 7% акцій «Сумихімпрому» був скасований Фондом держмайна через скандал - у зв’язку з певними суперечностями під час його проведення. А от купівля «Енергоінвест Холдингом» ще за минулої влади на приватизаційному конкурсі 60,8% державного пакету акцій «Донбасенерго» справді була успішною операцією, оскільки на минулому тижні Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив Генеральній прокуратурі в задоволенні її позову про визнання недійсними цього конкурсу і його результатів, тим самим фактично визнавши законність даної оборудки. Так що реальний власник контрольного пакету цієї компанії може поки-що спати спокійно.

Віталій Неборак (УНІАН)