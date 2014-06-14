Кабмін визначився, скільки людей працюватиме у Державній фіскальній службі

Кабінет міністрів України своєю постановою № 178 встановив граничну чисельність співробітників Державної фіскальної служби України, утвореної на базі Міністерства доходів і зборів України.

Згідно з документом, опублікованим на веб-порталі уряду, гранична чисельність співробітників становитиме 56 тис. 640 осіб.

Одночасно постанова скасовує раніше оформлену норму, що передбачає розділення співробітників на працівників Державної податкової та Державної митної служб.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про ліквідацію Міністерства доходів і зборів і формування окремих податкових і митних органів із підпорядкуванням їх Міністерству фінансів.

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Водночас, на початку червня Кабмін опублікував постанову про створення Державної фіскальної служби, яка має об'єднати податкову, митну і фінансову міліцію. Головою служби було призначено діючого першого заступника міністра доходів і зборів Ігоря Білоуса, а його першим заступником - заступника міністра доходів і зборів, який курирує службу фінансових розслідувань, Володимира Хоменка. Заступником голови Держфінслужби Кабмін призначив Анатолія Макаренка, який раніше очолював Державну митну службу.

Чисельність співробітників Міндоходів раніше становила близько 57 тис. осіб.



