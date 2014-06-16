Україна готова до обмеження поставок газу і планує оскаржити в суді контракт з РФ

Про це заявив глава Нафтогазу Андрій Коболєв за підсумками чергового раунду тристоронніх переговорів у форматі Росія-Україна-ЄС, пише РИА Новости

"Готовність у нас є. Підтверджую", - повідомив він журналістам за підсумками переговорів щодо газу в Києві.

"Позов на столі, тому рішення може бути прийнято і завтра", - сказав у свою чергу глава українського Міненерго Юрій Продан.

За його словами, Росія не була налаштована знайти ринковий компроміс щодо газу, а Україна готова до обмеження поставок "блакитного палива".

"З кожним раундом переговорів ми бачили, що російська сторона практично не налаштована знайти ринковий компроміс. Російська сторона налаштована на ескалацію конфлікту і не йшла ні на які компромісні, дуже конкретні пропозиції, які озвучувала Європейська комісія", - заявив Продан.

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За його словами, Україна готова до обмеження Росією поставок палива.

"Зараз у сховищах понад 13,5 мільярдів кубометрів газу. Українська сторона сьогодні готова до такого розвитку подій. Ми провели досить серйозну роботу, пов'язану зі збільшенням реверсних поставок з Європи, і думаю, що спільно з Європейською комісією ми будемо шукати шляхи збільшення реверсних поставок з країн Європи", - сказав Продан.