Росія погрожує Молдові торговельною війною у зв'язку з її вибором на користь ЄС

Росія попередила Молдову про ризики, які можуть виникнути у цієї країни у випадку інтеграції з Євросоюзом, повідомив "РІА Новости" заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій Лихачов.

Читайте такожБаррозу закликав Росію поважати суверенітет пострадянських країн"Молдова не зможе поєднувати дві регуляторні системи: СНД та ЄС. Їй доведеться робити якийсь вибір. І якщо він буде на користь європейської системи, то система СНД перестане бути комфортною. Ми ці думки донесли, але молдавські колеги кажуть, що зможуть цього уникнути, і обіцяли нам представити відповідні підтвердження", - сказав Лихачов.

Читайте такожУ США хочуть нових санкцій проти РФДвосторонні консультації РФ і Молдови у зв'язку з підготовкою Кишинева до підписання угоди про економічну інтеграцію з ЄС (підписання документа планується на 27 червня) пройшли минулого тижня в Кишиневі.

Читайте такожУкраїна, Молдова і Грузія підпишуть Угоди про асоціацію з ЄС 27 червня в БрюсселіРосійський чиновник наголосив, що позиція Росії прагматична і не пов'язана з політичним вибором Молдови: мова йде тільки про економічні ризики, які несуть як Молдова, так і Росія. Лихачов нагадав, що чинна угода про зону вільної торгівлі СНД дає Митному союзу право задіяти механізми захисту власного ринку у разі, якщо одна з країн-учасниць СНД створює зону вільної торгівлі з третьою стороною. За його словами, Росія запропонувала молдавським партнерам провести тристоронні консультації за участю представників Євросоюзу з тим, щоб проаналізувати можливі ризики для кожної із сторін у кожній сфері економічної діяльності.