Fitch підтвердило рейтинги Франції зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента Франції в іноземній і національній валютах на рівні AA+ зі "стабільним" прогнозом.

Про це пише Прайм із посиланням на повідомлення Fitch.

Крім того, рейтинги незабезпечених облігацій Франції в іноземній національній валюті підтверджені на рівні AA+.

Короткостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті залишено на рівні F1+.

Такі дії агентства відображають поліпшення показників бюджетного дефіциту Франції в 2013 році до 4,3%, хоча цей показник був трохи нижчим від цільового у розмірі 4,1 відс.

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При цьому Fitch відмовилося від прогнозу виходу Парижа на дефіцит до 3% ВВП до 2015 року відповідно до вимог ЄС. Однак перевищення дефіциту буде незначним, вважають аналітики агентства.

Як очікується, економічна активність у Франції в 2014 році покаже зростання після майже незмінних показників ВВП у попередні два роки. Fitch прогнозує зростання ВВП у 2014 році на 0,7% проти 0,3% у 2013 році, а середньостроковий потенціал зростання у 1,5%.