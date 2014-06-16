Долар піднявся до 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 11,8000/12,0000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися - 0,3408/0,3466. Котирування з євро-гривні пішли вгору - 15,9770/16,2505.

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3533/35 (п'ятниця - 1,3568/70).

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 13 червня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара підвищилися до 11,7000/11,9000 грн/долл.протів 11,8800/11,9300 грн/дол. на 12:00.