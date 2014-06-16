Голови «Роснефти» і «Газпрому» не схотіли публікувати декларації про доходи - ЗМІ

До 1 травня керівники держкомпаній уперше представили в апарат Білого дому відомості про свої доходи та майно, повідомляла у травні прес-служба російського уряду, пише газета "Ведомости". Сім компаній - «Транснефть», «Россети», ФСК, «Зарубежнефть», «Совкомфлот», ОАК, «Ростелеком», - як того вимагає указ президента від 8 липня 2013 року «Питання протидії корупції», опублікували на своїх сайтах декларації топ-менеджерів. У них містяться не тільки відомості про власні доходи та майно голови правління, членів правління і головного бухгалтера, але й подружжя та неповнолітніх дітей.

«Газпром», «Роснефть», «Роснефтегаз», РЖД, «Аерофлот», «Русгидро», «Интер РАО» дані про доходи та майно керівництва досі не опублікували. Не знайшли їх «Ведомости» й на сайті «Шереметьєво», хоча представник аеропорту сказав, що вони були опубліковані, але не зміг пояснити, де саме.

При цьому «Роснефть» публікувати декларації топ-менеджерів не збирається, йдеться у відповіді компанії на запит «Ведомостей». Адже указ президента поширюється лише на державні компанії (корпорації) та інші організації, створені федеральними законами». Виходить, що мова йде про держкомпанії «Автодор» і шість держкорпорацій: ВЭБ, «Ростех», Фонд ЖКГ, «Олимпстрой», «Росатом» і Агентство зі страхування вкладів. «Роснефть» не підпадає під зазначені критерії, йдеться у відповіді компанії. При цьому всі відомості про доходи та майно топ-менеджерів і членів їх сімей держкомпанія представила «компетентним органам» «у терміні та обсязі», встановлених урядом. Крім того, «Роснефть» указує, що декларації про доходи та майно подають не тільки топ-менеджери компанії, але й керівники середньої ланки.

Аналогічні запити «Ведомостей» у «Газпром» і РЖД залишилися без відповіді.

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Представники «Русгидро» й «Интер РАО» від коментарів відмовилися. Їх колега з «Аерофлоту» пообіцяв, що декларації будуть опубліковані найближчим часом.

Чи повинні держкомпанії опублікувати декларації топ-менеджерів і чи зробив уряд усе від нього залежне, щоб декларації були опубліковані, - вирішувати адміністрації президента. Минулого року Володимир Путін створив управління по боротьбі з корупцією, одна з основних цілей якого - перевіряти, чи публікуються потрібні дані. Очолив управління колишній співробітник спецслужб Олег Плохой. На лист «Ведомостей» Плохой не відповів.