Будівлю НБУ в Донецьку захопили невідомі
13:11, 16 червня 2014Фінанси
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Озброєні невідомі люди зайняли будівлю Управління НБУ в Донецькій області.
Будівля НБУ в Донецьку захоплена
Інформацію про це підтвердили «ОстроВу» у прес-службі Донецького міського управління міліції.
«Озброєні люди зайшли в будівлю НБУ за адресою Миру, 8. Вони нікого не впускають і нікого не випускають», - повідомили в міліції.
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У прес-службі більш детальної інформації про дану подію не мають. «На місце події виїхала оперативно-слідча група для з'ясування обставин події», - відзначили в міськуправлінні міліції.
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