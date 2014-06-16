Будівлю НБУ в Донецьку захопили невідомі

Інформацію про це підтвердили «ОстроВу» у прес-службі Донецького міського управління міліції.

«Озброєні люди зайшли в будівлю НБУ за адресою Миру, 8. Вони нікого не впускають і нікого не випускають», - повідомили в міліції.

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У прес-службі більш детальної інформації про дану подію не мають. «На місце події виїхала оперативно-слідча група для з'ясування обставин події», - відзначили в міськуправлінні міліції.