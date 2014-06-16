В Україні за чотири місяці експорт товарів перевищив імпорт на $350,6 млн

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-квітня 2014 року становило 350,6 млн дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами був зведений з дефіцитом у 3,191 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, за перші 4 місяці 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року експорт товарів з України знизився на 7,3% - до 19,189 млрд дол., імпорт - на 21,1%, до 18,838 млрд дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-березні 2014 року становив 1,02 (у січні-квітні 2013 р. – 0,87).

За звітний період Україна проводила зовнішньоторговельні операції з партнерами із 201 країни світу.

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту на 42,1%, Польщі - на 18,5%, Німеччини - на 9%, Китаю - на 6,9%, Італії - на 5,4% і Угорщини - на 1,1%. Водночас скоротився до Росії на 22,6%, Індії - на 10,2% і Туреччини - на 7,7%.

На зменшення експорту на 1,5 млн дол. Порівняно із січнем-квітнем 2013 р. істотно вплинуло зниження поставок вагонів залізничних або трамвайних - на 529,5 млн дол. (на 83,7%), прокату чорних металів - на 479,8 млн дол. (на 18,7%), труб з ливарного чавуну і чорних металів - на 241,8 млн дол. (на 40,8%), добрив мінеральних або хімічних, азотних - на 240,6 млн дол. (на 46,6%), коксу і напівкоксу з кам'яного вугілля - на 77,9 млн дол. (на 42,3%).

Імпорт, порівняно із січнем-квітнем 2013 року, зменшився на 5,041 млрд дол. за рахунок зменшення поставок легкових автомобілів - на 546,7 млн дол. (на 50,7%), прокату чорних металів - на 210,3 млн дол. (на 40,6%), кам'яного вугілля - на 205 млн дол. (на 30,4%), автомобілів вантажних - на 178,2 млн дол. (на 71,3%), тракторів - на 97,6% млн дол. (на 43,3%), добрив мінеральних або хімічних, таких, що містять два або три живильні елементи - на 86,6 млн дол. (на 39,5%).

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Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого кварталу 2014 року становив 50,5 млн дол., що в 53 рази менше від дефіциту за аналогічний період минулого року в 2,682 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України в 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше від дефіциту 2012 року в 15,848 млрд дол.