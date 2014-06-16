Гривня зміцнилася до 11,92 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,0000, до 12:00 звузився спред 11,90/11,92. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 11,8500/11,9200.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3408/0,3466, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3435/0,3445. До закриття торгів ціни знизилися 0,34я9/0,3443. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,6430 (+0.2680).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3515/50. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 15,9770/16,2505, до 12:00 ціни склали 16,0940/16,1250. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 16,0430/16,1415.