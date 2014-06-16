Фінансова система Донецької та Луганської областей паралізована через терористів

Фінансова система Донецької та Луганської областей паралізована через захоплення терористами територіальних управлінь Державної казначейської служби, Міністерства доходів і зборів України і Національного банку України, повідомили УНІАН у Департаменті зовнішніх зв'язків із громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

«Сьогодні, 16 червня, бойовики так званої Донецької народної республіки захопили в Донецьку приміщення Головного управління Державної казначейської служби в Донецькій області, Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Донецькій області та Управління Національного банку України в Донецькій області. Таким чином, фінансова система області виявилася паралізованою, – говориться в повідомленні. – Через дії терористів в області призупинена виплата пенсій, заробітних плат у бюджетній сфері, підтримка вугільних шахт. Крім того, через бойові дії в Луганську призупинена робота Луганського управління Державної казначейської служби».

Читайте такожНа Донбасі через захоплення бойовиками казначейства люди залишаться без грошей

Як наголошується, податкові платежі донецьких підприємств також не надходять до бюджету, відшкодування ПДВ підприємствам регіону неможливе.

«Нацбанк позбавлений можливості забезпечити систему електронних платежів і підкріплення готівкою банківських установ у Донецькій області. Керівники відповідних державних установ області та Донецької облдержадміністрації намагаються врегулювати ситуацію», - наголосили в уряді.

Читайте такожБудівлю НБУ в Донецьку захопили невідомі

Як повідомляв УНІАН, з березня 2014 року в Донецькій і Луганській областях ведуться бойові дії українських силовиків із російськими найманцями.

У травні робота фінансової системи Донбасу вже припинялася на добу в цілому, проте в Слов'янську і Краматорську робота фіскальних органів не поновлювалася, пенсії та соцвиплати не виплачуються.

За підрахунками уряду, в червні через дії бойовиків державний бюджет країни може недоодержати 1 млрд грн.

14 і 15 червня держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, зупинила роботу двох газорозподільних станцій в Луганській області через проведення антитерористичної операції.