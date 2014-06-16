Нацбанк тимчасово відключив платіжну систему на Донбасі

Національний банк України у зв'язку із захопленням управління НБУ в Донецькій області тимчасово відключив платіжну систему і припинив розрахунки в Донецькому регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова НБУ Степан Кубів перед засіданням Ради національної безпеки та оборони.

«У Донецьку, після захоплення управління НБУ в Донецькій області о 12.20, о 12.30 була відключена платіжна система. Основний мотив – збереження життя людей. Ми маємо чітку інформацію, яку я зараз доповім на РНБО. Всі розрахунки у Донецькій області припинені», - сказав Кубів.

Голова НБУ наголосив, що першочергові заходи у разі надзвичайного стану - це забезпечення безпеки людей.

«Друге – ефективна робота з контролю проведення платежів. І третє, найважливіше, це те, що ми на сьогодні можемо контролювати систему проведення електронних платежів з Києва, через розрахунковий центр», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 червня, Кабінет міністрів України повідомив про те, що фінансова система Донецької і Луганської областей паралізована через захоплення терористами територіальних управлінь Державної казначейської служби, Міністерства доходів і зборів України і Національного банку України.

Нагадаємо, що з березня 2014 року в Донецькій і Луганській областях ведуться бойові дії українських силовиків з російськими найманцями.

У травні робота фінансової системи Донбасу вже призупинялася на добу в цілому, проте в Слов'янську і Краматорську робота фіскальних органів не поновлювалася, пенсії і соцдопомога не виплачуються.

За підрахунками уряду, в червні через дії бойовиків державний бюджет країни може недоотримати 1 млрд грн.

14 і 15 червня держкомпанія «Укртрансгаз», оператор газотранспортної системи України, призупинила роботу двох газорозподільних станцій у Луганській області через проведення антитерористичної операції.

