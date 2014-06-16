Нацбанк вирішив ліквідувати банк «Форум»

«Враховуючи пропозиції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Форум", керуючись вимогами чинного законодавства, правління Національного банку України прийняло рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку "Форум", - йдеться в повідомленні регулятора.

Також Нацбанк повідомив, що з детальною інформацією про процедуру отримання громадянами гарантованого відшкодування коштів за вкладами можна ознайомитися на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку України передати частину активів і пасивів проблемного банку «Форум» приймаючому банку, а сам банк «Форум» ліквідувати.

7 банків висловили бажання викупити частину активів і пасивів проблемного банку. Цим банкам було запропоновано провести експертну оцінку активів і пасивів банку «Форум» і подати свої пропозиції. Єдиний банк, який зробив це, надав фонду свої пропозиції 4 червня.

13 червня «Альфа-Банк» (Україна) підтвердив, що проводить оцінку в проблемному банку «Форум», і заявив про готовність взяти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови, якщо ухвалять рішення про покупку частини його активів і пасивів.

Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» терміном на 3 місяці з 14 березня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

12 травня Yernamio Consulting Ltd, кіпрська дочірня компанія основного акціонера банку «Форум» «Смарт-Холдингу», перерахувала на спеціальний рахунок НБУ суму в еквіваленті 50 млн дол. для підтвердження серйозності намірів щодо оздоровлення банку «Форум».

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського.