Терористи розблокували будівлі НБУ і Держказначейства в Донецьку

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Повідомляється, що в ході переговорів мера з представниками сепаратистів була досягнута домовленість про розблокування будівель управління Національного банку україни і головного управління Державного казначейства в Донецькій області. "Вже завтра ці структури відновлять роботу", - наголошується в повідомленні.

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Рух транспорту на проспекті Миру відновлено, громадський транспорт в даному напрямку ходить безперешкодно.

Станом на 17.00 обстановка в Донецьку залишається напруженою. Від жителів міста надходять повідомлення про крадіжки особистого майна (незаконне заволодіння особистим автотраспортом), зазначають у мерії.

Раніше будівлі управлінь НБУ і казначейства в Донецьку захопили бойовики, залишивши таким чином регіон без зарплат і пенсій.