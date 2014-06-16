Голова податкової розповів, як перекрити потік контрабанди з Криму

Перекрити потік контрабандної продукції з анексованого Росією Криму на материкову частину України можна шляхом забезпечення повноцінного митного контролю на кордоні, заявив голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус.

"На кордоні зараз діють пропускні пункти. Там потрібно встановити повноцінний митний контроль", - сказав Білоус.

Він повідомив, що керівництво фіскальної служби цього тижня прийме рішення щодо регулювання роботи митниці на кордоні з Кримом.

"Є інформація, що звідти йде контрабанда. Ми говоримо і про нафтопродукти, і про алкоголь, і так далі. Вона не підтверджена якимись фактами, але я знаю, що так воно і є. Про це говорить бізнес", - зазначив Білоус.

Він також повідомив, що фіскальна служба має намір перенести пересувні сканери з Одеси на кордон з Кримом для контролю за пересуванням контрабанди.

"Що зараз планується зробити - це пересувні сканери забрати з Одеси і поставити сюди. Але там потрібна військова підтримка, тому що не все так просто", - зазначив Білоус.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство фінансів висловило стурбованість зростанням потоку товарів, що надходить на територію України з Криму без сплати податків і зборів.

Після анексії Росією українського Криму, якій передувала військова окупація півострова і нелегітимний референдум про вихід Автономної Республіки Крим зі складу України, Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.