МВФ знизив прогноз щодо зростання економіки США до 2%

МВФ переглянув у бік істотного зниження прогноз щодо зростання економіки США в поточному році, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Згідно з новими оцінками, оприлюдненими МВФ у Вашингтоні, американська економіка повинна зрости за рік на 2%. У квітні називався набагато вищий показник - 2,8%.

Прогноз зростання на наступний рік поки що збережено на рівні 3%. Однак у нових документах зазначено, що "потенційне зростання прогнозується в середньому на рівні близько 2% протягом найближчих кількох років", що "менше історичних середніх показників".

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Погіршення ситуації в нинішньому році Фонд пов'язує з цілим рядом факторів, включаючи "сувору зиму", "житловий ринок, який ніяк не може оговтатися після недавніх потрясінь, а також "ослаблення зовнішнього попиту". Втім, він вважає, що "уповільнення темпів зростання на початку року вже змінилося новим "підскоком" в економічній активності.

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Нові оцінки оприлюднені у зв'язку із завершенням чергового річного огляду американської економіки. МВФ відзначає, що цей огляд був зосереджений на п'яти темах: підвищенню росту продуктивності праці і охопленню трудових ресурсів; боротьбі з бідністю; продовженню зусиль зі стійкого зниження держборгу; "упорядкованому виходу з політики нульових процентних ставок банківського кредиту"; створенню "безпечнішої фінансової системи".