Податкова обіцяє відшкодовувати автоматично до 70-90% ПДВ

Глава Державної фіскальної служби розраховує збільшити відшкодування податку на додану вартість в автоматичному режимі до 70-90% з тих, що існують на даний момент 50%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава Державної фіскальної служби Ігор Білоус на зустрічі керівництва відомства з представниками Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).

"Я можу сказати, що нам надходить багато критики про відшкодування в автоматичному режимі. Хочу сказати, що за цей місяць майже 50% повертається в автоматі. Ми готові приступити до перегляду критеріїв автоматичного відшкодування і збільшити цей відсоток 70-90%", - сказав Білоус.

Також він повідомив, що в червні служба розраховує відшкодувати 4,5-5 млрд грн ПДВ, що приблизно відповідає показникам квітня і травня поточного року.

"У квітні відшкодування становило 4,2 млрд, в травні - 4,9 млрд. Цього місяця, я думаю, ми повернемо близько 4,5-5 млрд грн", - повідомив глава Державної фіскальної служби.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що за два місяці Кабмін відшкодував 11 млрд грн ПДВ. Обсяг відшкодувань ПДВ підприємцям України в 1-му кварталі поточного року становив 8,9 млрд грн.

10 квітня Верховна Рада прийняла урядовий закон про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства (№4645). Зокрема, закон передбачає запровадження обов'язкового оприлюднення списку платників ПДВ, які одержують відшкодування з державного бюджету України. За словами Яценюка, це “ще один крок боротьби з корупцією”. У зв'язку з цим Кабінет міністрів запровадив практику щомісячної публікації переліку підприємств, які одержують бюджетне відшкодування платежів з ПДВ.

Довідка УНІАН. Податковий кодекс визначає ряд критеріїв, яким повинно відповідати підприємство для отримання права на відшкодування ПДВ. Зокрема, це відсутність заборгованості із сплати податків, заробітна плата в 2,5 разу вища встановленого законодавством мінімального розміру, експортні операції повинні становити понад 50% та ін.