США і Європа готують нові санкції проти Росії

США консультуються з європейськими союзниками з питання введення нових санкцій щодо Росії. Про це повідомляє Press TV з посиланням на помічника держсекретаря Вікторію Нуланд, передає «Газета.Ru».

«Ми плідно співпрацюємо з питання про те, яким повинен бути новий виток санкцій і проти кого він буде направлений», - заявила Нуланд.

Читайте такожУ сенаті США пропонують ввести нові санкції проти РосіїЗа її словами, «зараз ведеться робота над серією санкцій в енергетичному секторі, банківському секторі, у сфері оборони».

Читайте такожНімецькі промисловці готові підтримати нові санкції проти РосіїКрім того, звинувативши Росію у підтримці прихильників федералізації на південному сході України, вона заявила, що «абсолютно очевидно, що в останній тиждень спостерігається серйозне погіршення ситуації».

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