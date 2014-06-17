Аргентина програла тяжбу з інвесторами, але оголошувати дефолт відмовляється

Верховний суд США відхилив апеляцію Аргентини на рішення, що зобов'язує її виплатити $1,3 млрд кредиторам, пишуть "Ведомости".

Цю суму країна повинна інвесторам, які відмовилися від облігаційних свопів після дефолту країни у 2002 р. В листопаді 2013 р. американський суд нижчої інстанції відмовив Аргентині у повторному слуханні справи.

Читайте такожСША і Європа готують нові санкції проти Росії Нинішнє рішення Верховного суду дає право кредиторам подавати проти Аргентини позови в суди США і домагатися розкриття інформації про майно аргентинського держави по всьому світу і вимагати його арешту.

Рішення ВС викликало обвал фондового ринку Аргентини на 6% на відкритті торгів. Президент Крістіна Фернандес де Кіршнер виступила із зверненням до нації і сказала, що країна не може дозволити собі виконати рішення суду і розплатитися з цими інвесторами, ситуацію вона порівняла з вимаганням. Вона запевнила, що уряд хотів би продовжити обговорення проблеми і дефолту за реструктуризованому боргу не оголосить.

Читайте такожСША виділяють Україні ще $48 млн допомогиВ 2002 р. Аргентина оголосила дефолт по облігаціях на суму майже $100 млрд. На той момент це був найбільший дефолт в світі. У 2005 р. країна домовилася про реструктуризацію боргів з власниками приблизно 93% держоблігацій. Тоді Аргентина обміняла старі папери на нові з дисконтом від 75% до 79% (25-29 центів $1). Група інвесторів на чолі з хедж-фондом Elliott Management Corp. відмовилася від реструктуризації і почала судитися за повернення боргів по повній вартості. Після останнього рішення ВС США Аргентині залишилася можливість робити виплати за іншими боргами тільки за умови, що вона в повному обсязі розрахується з інвесторами, які не брали участь в реструктуризації. За даними The Wall Street Journal, рішення суду безпосередньо стосується зобов'язань приблизно на $1,5 млрд. Однак, враховуючи можливість пред'явлення претензій з боку інших інвесторів-відмовників, ця сума може досягти в результаті $15 млрд.

Рішення суду підвищує ризик того, що Аргентина вдруге за 13 років змушена буде оголосити дефолт.