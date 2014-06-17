Російський рубль обвалився, незважаючи на заходи Центробанку
Позначилися на російській нацвалюті і заходи Центробанку РФ.
На торгах вівторка, 17 червня, курс долара розрахунками tomorrow вже виріс на 25 коп., до 34,89 руб. Курс євро також зростає на 25 коп., до 47,28 руб., згідно з даними Московської біржі.
Падіння курсу рубля до світових валют обумовлено заявами Центробанку РФ по кредитній політиці і негативними прогнозами щодо російської економіки через ситуацію в Україні.
Читайте такожBloomberg: Путін мріє про відродження імперії, а його союзники спонсорують бойовиків в УкраїніНагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки РФ до 0,5% з 1,3% за підсумками минулого року. Через геополітичний чинник зростання в Росії виявиться на 1,7 процентного пункту менше, ніж якби конфлікту з Україною не було, підрахували економісти СБ. Тобто, зростання моглоб скласти 2,2%.
Українській економіці ще важче: за прогнозом СБ, вона скоротиться на 5% цього року після нульового зростання в 2013р. У 2015р. російський ВВП зросте на 1,5%, а український - на 2,5%, прогнозує СБ. Прогнози можуть бути знижені, якщо геополітичні хвилювання посиляться.
Читайте такожСША і Європа готують нові санкції проти РосіїТакож Банк Росії з 17 червня "відпустив" рубль - скоротив обсяг накопичених інтервенцій, що призводить до зсуву бівалютного коридору на 5 коп. до $1 млрд з $1,5 млрд. Обсяг валютних інтервенцій, спрямованих на згладжування волатильності обмінного курсу рубля, у внутрішніх діапазонах плаваючого операційного інтервалу був також знижений на $100 млн.