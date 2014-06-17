Новинський відмовився від покупки «БМ-Банку»

«Смарт-Холдинг» Вадима Новинського відмовився від угоди з купівлі у російського «Банку Москви» 100% акцій дочірньої структури банку в Україні - «БМ-Банку», повідомили УНІАН у прес-службі холдингу з посиланням на гендиректора «Смарт-Холдингу» Олексія Тимофєєва.

«Ми від неї (угоди) відмовилися», - сказав він, коментуючи стан операції з купівлі «БМ Банку». За його словами, причиною відмови є зміна ситуації на ринку країни. «Початкова ідея консолідації кількох банків для створення великої універсальної банківської установи, яка буде працювати на більш-менш стабільному ринку, стала неактуальною. Як такий банківський бізнес на сьогоднішній день в Україні паралізований. Виживають системні банки або нішеві», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, «Смарт-Холдинг» і російський «Банк Москви» підписали рамкову угоду про укладення договору купівлі-продажу 100% акцій дочірньої структури банку в Україні - «БМ-Банку» у серпні 2013 року.

«БМ Банк» (Київ р.) працює на ринку України з 2005 року і входить до групи невеликих фінансових установ.

«Смарт-Холдинг» - інвестиційна група з фокусом на вкладеннях в Україну, країни СНД і Європи. Займається розвитком проектів у гірничо-металургійному комплексі («Метінвест»), в нафтогазовому секторі (Regal Petroleum), у виробництві нерудних матеріалів («Смарт-Нерудпром»), в суднобудуванні (Smart Maritime Group), в агропереробці («Верес»), здійснює будівництво глибоководного порту Очаків і управляє низкою підприємств в інших галузях економіки.

Основним бенефіціаром «Смарт-Холдингу» є Вадим Новинський.