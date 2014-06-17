Фонд гарантування вкладів почав ліквідацію банку «Форум»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав процедуру ліквідації банку «Форум» відповідно до прийнятого 13 червня рішення Національного банку України про відкликання банківських ліцензій і ліквідацію банку, повідомила прес-служба фонду.

Згідно з повідомленням, ліквідація банку проводитиметься з відчуженням у процесі ліквідації його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку.

Фонд призначив уповноваженою особою з ліквідації банку Наталію Соловйову на термін з 16 червня 2014 року по 16 червня 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб запропонував Національному банку України передати частину активів і пасивів проблемного банку «Форум» приймаючому банку, а сам банк «Форум» ліквідувати.

7 банків висловили бажання викупити частину активів і пасивів проблемного банку. Цим банкам було запропоновано провести експертну оцінку активів і пасивів банку «Форум» і подати свої пропозиції. Єдиний банк, який зробив це, надав фонду свої пропозиції 4 червня.

13 червня «Альфа-банк» (Україна) підтвердив, що проводить оцінку в проблемному банку «Форум», і заявив про готовність взяти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови при ухваленні рішення про купівлю частини його активів і пасивів.

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Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію в банк «Форум» строком на 3 місяці з 14 березня на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

12 травня Yernamio Consulting Ltd, кіпрська дочірня компанія основного акціонера банку «Форум» «Смарт-холдингу», перерахувала на спеціальний рахунок НБУ суму в еквіваленті 50 млн. дол. для підтвердження серйозності намірів з оздоровлення банку «Форум».

Банк «Форум» (м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-холдинг» Вадима Новінського.