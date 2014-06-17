НБУ в Донецьку залишається під контролем бойовиків. Захопили зброю інкасаторів і машини - ЗМІ

Бойовики ДНР розграбували збройову кімнату зі зброєю інкасаторів Управління НБУ в Донецькій області, а також викрали інкасаторські машини.

Про це "ОстроВу" стало відомо з власних джерел.

"Бойовики ДНР вивезли з збройової кімнати обласного Нацбанку зброю інкасаторів та інкасаторські машини", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, також є непідтверджена інформація і про вивезення значної кількості готівки (в Управлінні Нацбанку зберігаються гроші комерційних банків).

За словами джерела, будівля НБУ залишається під контролем ДНР, незважаючи на заяви мера О.лук'янченко про його звільнення.

Зараз там проходить нарада за участю представників ДНР.

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Як повідомляв УНІАН, вчора озброєні невідомі люди зайняли будівлю Управління НБУ в Донецькій області.

Під вечір сайт донецького міського голови Олександра Лук'янченка повідомив, що Управління НБУ та Держказначейства в Донецьку повинні відновити роботу 17 червня.

Повідомлялося, що під час переговорів мера з представниками сепаратистів була досягнута домовленість про розблокування будівель управління Національного банку України і головного управління Державного казначейства в Донецькій області. "Вже завтра ці структури відновлять роботу", - наголошували в повідомленні.



