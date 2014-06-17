Євросоюз виділив Україні 500 млн євро допомоги

Європейська комісія від імені ЄС виділила Україні 500 млн євро.

Як повідомили агентству УНІАН в ЄК у вівторок, це перший кредитний транш нової програми макрофінансової допомоги для країни (MFA II).

Ці кошти були виділені після того, як Україна отримала 100 млн євро, надані відповідно з попередньо погодженої програмою макрофінансової допомоги (MFA I) 20 травня.

Мета обох програм – підтримати Україну економічно і фінансово у складний період її розвитку.

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Коментуючий цей факт, віце-президент Європейської комісії з економічних і монетарних справ Оллі Рен сказав: «Європейський Союз надає важливу допомогу зусиллям України у розв’язанні її головних економічних проблем. Сьогоднішній транш є наступним конкретним виявом європейської солідарності з українським народом».

Загальна підтримка України Євросоюзом у рамках макрофінансової допомоги становить 1,61 млрд євро. Після виділення сьогоднішнього траншу залишається виділити ще 1,01 млрд євро. Ця підтримка є частиною ширшого пакету допомоги Україні, про який Європейська комісія оголосила 5 березня, а лідери ЄС підтримали під час саміту Євросоюзу, який відбувся наступного дня, 6 березня.