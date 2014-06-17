Єврокомісар: мільярди для Греції - ніщо порівняно з потребами України

На думку єврокомісара з питань енергетики Гюнтера Еттінгера, який виступає посередником від ЄС у газових перемовинах між Києвом та Москвою, для оздоровлення української економіки потрібні мільярди євро.

Для цього, за словами єврокомісара, потрібна участь платників податків і виборців ЄС, Єврокомісії, а також США, Канади, Міжнародного валютного фонду та інших.

Про це Еттінгер сказав у понеділок, 16 червня, у Братиславі, пише Німецька хвиля з посиланням на агентство AFP.

У порівнянні з обсягом фінансової допомоги, яка потрібна українській економіці, виплати в рамках підтримки Греції є надзвичайно малими, зауважив Еттінґер. Однак не допомогти Україні - означатиме громадянську війну, розкол країни з 45-мільйонним населенням і в підсумку обійдеться непорівнянно дорожче, додав єврокомісар.

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Як зазначається, аби відвернути державне банкрутство Греції, Афінам надали найбільший в історії Єврозони пакет фінансової допомоги загальним обсягом близько 240 мільярдів євро.

Повідомлялось, що в понеділок, 16 червня, "Газпром" перевів Україну на режим передоплати за поставки газу. Припиненню газових поставок з Росії передували дев'ять раундів переговорів між Києвом та Москвою, у яких сторони так і не змогли досягнути згоди щодо ціни та інших контрактних умов.