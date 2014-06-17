Міжбанк закрився доларом по 11,97 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,0000, до 12:00 звузився спред 11,9100/11,9800. До закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях 11,9200/11,9700.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3390/0,3448, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3419/0,3443. До закриття торгів ціни піднялися 0,3424/0,3451. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 34,7610 (+0.1255).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3555/85. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 15,9995/16,2720, до 12:00 ціни склали 16,1645/16,2635. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 16,1700/16,2415.