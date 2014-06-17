Visa знову заговорила про те, що залишить Росію

Міжнародна платіжна система Visa вважає вимогу щодо забезпечувального внеску, яка міститься в законі РФ про національну платіжну систему, неприйнятною, передає РІА «Новости» з посиланням на прес-службу компанії.

Читайте такожРосія погодилася виконати всі умови Visa і MasterCard - ЗМІ«Ми цінуємо гнучкість уряду в цьому питанні і продовжуємо бачити серйозний потенціал розвитку російського ринку безготівкових платежів», - уточнили в компанії. Але, незважаючи на таку позицію, компанія не виключає відходу з російського ринку. На думку Visa, поправки про забезпечувальний внесок не дають впевненості, необхідної для надання послуг у довгостроковій перспективі.

Раніше повідомлялося, що міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard шукають партнерів, щоб організувати внутрішньоросійський процесинг, оскільки самостійна організація такої роботи несе для компаній занадто високі витрати.

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