Шеремета розповів, за яких умов в Україні можливе економічне диво

Про це заявив міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета в ході форуму з економічного розвитку.

Міністр нагадав, що згідно з прогнозами Мінекономрозвитку, цього року очікується падіння ВВП України на 3%, але вже наступного року економіка покаже зростання на 1,7%, а в наступні 2 роки – на 3,5-3,6%.

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«3,5% - це не дуже швидко. Нам потрібно зростати втричі швидше, щоб вийти на нормальну траєкторію», - сказав Шеремета і підкреслив, що лише за такої умови Україна зможе наздогнати розвинені країни.

Міністр також зазначив, що економічне диво в Україні можливе лише в разі змін й імен у коридорах влади, й існуючих процесів. «Треба змінювати бачення. Треба змінювати не лише чиновників, але й процеси у владі», - додав він.

Шеремета нагадав, що два місяці тому при міністерстві сформовано робочу групу, яка розробляє стратегію розвитку до 2020 року за участю радників міжнародних фінансових організацій і урядів європейських держав. «Ми не хочемо обмежуватися двома-трьома галузями. Готуємо 10-12 галузей, і по цих галузях розглядатимемо 10-12 перспективних проектів», - сказав він.

Присутній на форумі голова правління державного «Ощадбанку» Андрій Пишний висловив упевненість, що на Україну очікує економічне диво, тому що іншої альтернативи немає. «У нас із вами є таємна зброя - повна відсутність альтернативи. Тому економічне диво буде, я в цьому впевнений», - сказав він.

На думку банкіра, в Європейського Союзу також немає іншої альтернативи, окрім як надати підтримку Україні. «Найкращі санкції, які можна застосувати до Російської Федерації, – це пряма допомога Україні», - додав Пишний.

Серед галузей, які стануть драйверами економічного зростання України, банкір виділив енергетику й житлово-комунальне господарство за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій і розвитку інфраструктурних проектів за сприяння міжнародних фінансових організацій, а також військову промисловість, продовольчий комплекс та інформаційні технології.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння реального ВВП України в 2014 році на 5% при прискоренні інфляції до 16%, але очікує покращення макроекономічних показників України в 2015 році.

Світовий банк прогнозує спад економіки України в 2014 році на 3%, і також прогнозує, що в 2015 році економіка України може показати зростання на 3% у разі невідкладного вживання заходів для стабілізації ситуації в країні. Інфляція в Україні, за прогнозами Світового банку, становитиме 15% у 2014 році і 10,5% у 2015 році.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує падіння ВВП України за підсумками 2014 року на 7% при інфляції 14,4% на тлі ескалації насильства на південному сході країни й загальноекономічних проблем. Водночас у ЄБРР зазначають, що в 2015 році в економіці України будуть помітні ознаки стагнації, але, незважаючи на це, економіка вистоїть.

Кабінет міністрів прогнозує зниження ВВП України за підсумками 2014 року на 3% при інфляції 12-14%. Водночас, як заявляв міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета в травні цього року, уряд може переглянути свій прогноз у зв'язку з нестабільною ситуацією, що триває на південному сході країни.

За даними Держстату, спад ВВП України в першому кварталі 2014 року порівняно з відповідним кварталом 2013 року (в постійних цінах 2007 року) становив 1,1%.