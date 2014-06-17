Прокуратура відкрила справи із захоплення казначейства, НБУ і Міндоходів у Донецьку
За фактами захоплень терористами у Донецьку будівель Держказначейства, НБУ та Міністерства доходів і зборів відкрито кримінальні провадження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, провадження відрито за ст. 341 Кримінального кодексу України (захоплення державних або громадських будівель).
У відомстві нагадали, що 16 червня 50 озброєних бойовиків увірвалися до будівлі Головного управління Державної казначейської служби в Донецькій області, заявивши про підпорядкування держфінустанови терористам.
Аналогічні дії були вчинені у Головному управлінні Міністерства доходів і зборів в Донецькій області та в Управлінні Національного банку України в Донецькій області.
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"Блокування терористами діяльності казначейства паралізує усі соціальні виплати у регіоні і може призвести до того, що пенсіонери та усі пільгові категорії мешканців Донеччини залишаться без гарантованих державою виплат. Такі дії є неприпустимими та вимагають від усіх правоохоронних органів принципової позиції у протидії порушенням конституційних прав громадян, - наголосив прокурор Донецької області Микола Франтовський.
Як повідомляв УНІАН,16 червня у Донецьку озброєні люди захопили будівлі управлінь Національного банку України, Держказначейства та Міндоходів.
Пізніше мер Донецька Олександр Лук'янченко повідомив про звільнення будівель.
У даний час на території Донецької області проходить активна фаза антитерористичної операції.