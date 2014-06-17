«ПриватБанк» закликав українські банки списати кредити загиблим в АТО військовим

«ПриватБанк» звернувся до всіх українських банкірів з ініціативою списати заборгованості за кредитами для всіх українських військових, загиблих під час проведення АТО на сході країни.

Як повідомила прес-служба банку, такий порядок вже діє в «Приватбанку» для клієнтів - військовослужбовців та мобілізованих до частини Національної гвардії.

«Ми збережемо світлу пам'ять про героїв, які віддали життя за майбутнє країни, і зробимо все можливе, щоб допомогти тим, хто не дочекався батьків і синів з війни. Списання заборгованостей за кредитами загиблих воїнів стане гарною підтримкою їх сім'ям», - йдеться у зверненні Приватбанку.

Згідно з повідомленням, «ПриватБанк» спише заборгованість загиблих військових, задіяних у АТО.

«На сьогодні "ПриватБанком" у рамках громадянської ініціативи вже списані заборгованості за кредитами загиблих учасників АТО на загальну суму понад 134 тис. грн», - наголошується в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у цей час на території Донецької та Луганської областей проходить активна фаза антитерористичної операції.

14 червня, близько 1.10 при заході на посадку в аеропорту Луганська пострілом із зенітного ракетного комплексу бойовики збили військово-транспортний літак Збройних сил України Іл-76. На борту літака, крім 9 членів екіпажу, перебували 40 військовослужбовців. Всі вони загинули. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

У той же день у Маріуполі в результаті обстрілу колони транспорту троє прикордонників загинули і четверо отримали поранення. Колона потрапила під обстріл з автоматів і гранатомета на околиці міста, поблизу заводу "Азовсталь".