Підписання економічної частини Угоди з ЄС потребує негайних реформ - П'ятницький

Підписання економічної частини Угоди про асоціацію України з Євросоюзом потребує негайного проведення реформ у нашій країні.

Про це заявив урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П'ятницький в ході зустрічі з президентом Американсько-Української ділової ради Морганом Вільямсом, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Підготовка до підписання економічної частини Угоди про асоціацію з ЄС потребує негайного проведення реформ в Україні», - сказав П'ятницький, якого цитує прес-служба.

«Ми зацікавлені, щоб реформування проводилося швидше», - додав він.

За його словами, основним на сьогодні є реформування законодавчої бази і пристосування її до стандартів ЄС. При цьому Україна не може просто скопіювати європейські закони, оскільки вітчизняні органи влади, податкова система мають свою специфіку.

Також експерт вважає, що зі вступом на посаду нового президента України, наша країна триматиме курс на модернізацію економіки, а серед першочергових завдань уряду залишаться розвиток експорту, його переорієнтація на західні країни і поступовий перехід на європейські стандарти.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, відклавши підписання економічної частини, яка містить положення про створення зони вільної торгівлі, доти, доки в Україні буде обраний новий президент. Підписання економічної частини угоди про асоціацію, що включає договір про всеосяжну зону вільної торгівлі, заплановане на 27 червня.

Раніше міністр економрозвитку Павло Шеремета заявляв, що стимулювання вітчизняного експорту є одним з пріоритетних напрямків роботи українського уряду.