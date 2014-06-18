Вибух на газопроводі: втрачено до 10 мільйонів кубометрів газу

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

"17 червня 2014 року близько 14 години на території сіл Безсали і Червоне Лохвицького району Полтавської області на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород стався вибух, в результаті якого з газотранспортної системи втрачено до 10 млн куб. м природного газу. Правоохоронні органи розглядають терористичний акт як ключову версію події", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві також розповіли, що сьогоднішнього вибуху передували дві спроби терористичних атак на українську газотранспортну систему, що сталися на території Івано-Франківської області в кінці травня цього року.