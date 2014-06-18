Дефіцит зовнішньої торгівлі Японії вже два роки перебуває в "червоній зоні"

Дефіцит зовнішньої торгівлі Японії в травні поточного фінансового року (почався 1 квітня 2014 року) склав 909 мільярдів ієн (8,92 мільярда доларів), передає РІА "Новости" з посиланням на Міністерство фінансів країни.

Показник зовнішньоторговельного дефіциту Японії знаходиться в так званій "червоній зоні" вже 23 місяць поспіль. У той же час, він знизився порівняно з травнем 2013/14 фінансового року на 8,3%.

Читайте такожЦенробанк Японії буде розширювати грошову базу на понад $500 млрд на рікІмпорт склав 6,52 трильйона ієн (63,96 мільярда доларів), що на 3,6% нижче аналогічного показника за минулий фінансовий рік. Падіння імпорту було забезпечено за рахунок зростання цін на нафту і зріджений газ, потреби в якому різко зросли в Японії після аварії на АЕС "Фукусіма-1" і зупинки майже всіх атомних реакторів у країні, а також на тлі підвищення споживчого податку з 5% до 8%.

Читайте такожІнфляція в Японії досягла рекорду за 23 рокиЕкспорт у травні поточного фінансового року скоротився на 2,7% - до 5,61 трильйона ієн (55,03 мільярда доларів).

За підсумками фінансового 2013/2014 року Японія зафіксувала рекордний дефіцит зовнішньої торгівлі у розмірі 13,75 трильйона ієн (134,3 мільярда доларів). Тоді зовнішньоторговельний баланс виявився в мінусі за рахунок зростання імпорту, насамперед енергетичної сировини, у поєднанні з падінням курсу ієни до основних світових валют. Це стало найбільшим показником для фінансового року з 1979 року, коли в країні почали вести подібну статистику в її нинішньому вигляді.

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