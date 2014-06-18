Мер Донецька запевняє, що роботу Міндоходів в області стабілізовано

Місцевій владі Донецька вдалося стабілізувати роботу головного управління Міністерства доходів і зборів в Донецькій області, а також досягти домовленості про звільнення будівлі Національного банку України і головного управління Державного казначейства України, повідомляється на сайті міського голови Донецька Олександра Лук'янченка.

«Вдалося стабілізувати роботу головного управління Міністерства доходів в Донецькій області, а також досягти домовленості про звільнення будівлі Національного банку України в Донецькій області та головного управління Державного казначейства України у Донецькій області», - йдеться в повідомленні.

У той же час, повідомляється, що система платежів і розрахунків в регіоні за рішенням Національного банку України залишається виключеною.

Також прихильники ДНР продовжують перебувати в будівлі прокуратури Донецька, де, за наявними даними, силою утримується кореспондент інтернет-видання «Ура-Інформ. Донбас». Робота міської прокуратури Донецька здійснюється у віддаленому доступі.

Крім цього, занепокоєння місцевої влади викликають факти незаконного заволодіння транспортними засобами. За інформацією Донецького міського управління ГУМВС, 17 червня озброєні прихильники ДНР незаконно заволоділи 7 транспортними засобами підприємства «Альтком» і 2 службовими автомобілями СТО «Фольксваген».

Місцева влада Донецька звертається до жителів з проханням бути уважними та вкрай обережними, не наражати себе на небезпеку, не вступати в конфлікти і обмежити перебування в районі захоплених будівель.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в Донецьку озброєні люди захопили будівлі управлінь Національного банку України, Держказначейства і Міндоходів.

За фактами захоплення терористами в Донецьку будівель Держказначейства, НБУ та Міністерства доходів і зборів відкриті кримінальні провадження.

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В даний час на території Донецької області проходить активна фаза антитерористичної операції.

