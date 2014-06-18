Міжбанк знову відкрився доларом по 12 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями - 11,8500/12,0000 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», котирування по євро-гривні склали - 16,0460/16,2515 грн/євро.

Ціни на російську валюту встановилися на рівні - 0,3403/0,3446 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3544/46 (вівторок - 1,3562/64).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 червня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,8000/12,0000, до 12:00 звузився спред 11,9100/11,9800. До закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях 11,9200/11,9700.

