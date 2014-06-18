S&P знизило рейтинг Аргентини до ССС-, прогноз "негативний"

Міжнародне рейтингове агентство Standard & poor's знизило довгостроковий рейтинг Аргентини за зобов'язаннями, номінованим в іноземній валюті, до "CCC-" з "CCC+" з "негативним" прогнозом, повідомляють Вести.Экономика.

Рейтингове агентство відзначило, що 30 червня Аргентина повинна виплатити власникам облігацій $225 млн і ще десятки мільйонів доларів за відсотковими ставками у вересні і грудні, що, на думку S&P, підвищує ймовірність дефолту.

"Незважаючи на те, що немає ніякої визначеності, на наш погляд, країна неминуче зіткнеться з дефолтом або проблемою виплати боргу, номінованого в іноземній валюті, за відсутності сприятливих значних змін", - йдеться у звіті рейтингового агентства.

S&P уточнило, що може переглянути прогноз за довгостроковим рейтингом у бік стабільного, якщо знизиться загроза, пов'язана з проблемою обслуговування боргу, поряд із заходами щодо збільшення зовнішньої ліквідності для погашення боргу з відтермінуванням наступного року.

Агентство підкреслило, що новий рейтинг відображає рішення Верховного суду США, який відхилив апеляцію Аргентини на рішення, згідно з яким країна повинна виплатити кредиторам понад $1,3 млрд. Саме цю суму Аргентина повинна тим інвесторам, які у 2002 р. після дефолту латиноамериканської країни відмовилися укладати своп-угоди за облігаціями.

Серед інвесторів в основному хедж-фонди, що, втім, не дивно, адже у хедж-фондів є спеціальний напрям, який вкладає у вкрай ризикові активи в надії отримати хорошу прибутковість.

