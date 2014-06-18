Заблоковано $1,34 млрд коштів офшорних компаній, пов'язаних з Януковичем

Служба фінансового моніторингу України протягом трьох місяців виявили 42 компанії-нерезидента, близьких до екс-президента Віктора Януковича, і заблокували на рахунках 19 таких компаній 1,34 млрд дол., повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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«Сьогодні вранці я отримав доповідь фінансової розвідки щодо тримісячної роботи, яка проводилася у закритому режимі. Служба фінмоніторингу виявила 42 компанії-нерезидента, зареєстрованих на Кіпрі, у Панамі, Белізі, Сейшелах, Великій Британії, які безпосередньо пов'язані з Віктором Януковичем і його найближчим оточенням, - сказав прем'єр. - Ці компанії з 2010-го по 2013 рік по рахунках, відкритих у банках однієї з сусідніх країн, у цілому перерахували суму у розмірі 16 млрд грн. Разом з фінансовими розвідками США, Великої Британії, Латвії, Кіпру та Панами нами виявлені усі офшорні компанії і знайдені всі прізвища чиновників і уповноважених ними осіб на управління компаніями і цими коштами. Крім того, Державна служба фінмоніторингу заблокувала кошти на рахунках 19 компаній-нерезидентів. Загальна сума заблокованих коштів - 1,34 млрд дол. США. Матеріали передані до Генеральної прокуратури. Рішенням суду підтверджено арешт коштів».

За словами Яценюка, значна частина грошей через офшори спрямовувалася на купівлю облігацій внутрішньої державної позики України.

«І Україна на вкрадені кошти платила до 19% річних доходу», - повідомив очільник уряду.

Він звернувся до Генпрокуратури, СБУ і до судів з проханням прискорити розгляд справи і повернути гроші до державного бюджету. «Ми знайшли 1,34 млрд дол. Ваше завдання, як прокурорської і правоохоронної системи, заарештовані кошти офіційно повернути у державний бюджет. Йдеться про мільярди доларів, які заарештовані і перебувають на рахунках. У нас є всі докази того, що це вкрадені кошти - це кошти українців. Ми розраховуємо на завершення судового процесу та активну роль органів прокуратури на завершення розслідування та повернення коштів у власність України», - сказав Яценюк.

Він підкреслив, що на виявлення коштів витрачено 3 місяці активної роботи.

«Я хочу висловити окрему подяку Держслужбі фінмоніторингу, яка разом із західними партнерами встановила кожну компанію і знайшла неймовірну суму коштів, вкрадену з бюджету країни. Ця робота триває. І сподіваюся, інші органи працюватимуть так само, як наша фінрозвідка», - підкреслив Яценюк.