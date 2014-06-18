Нацбанк оцінює втрати українських банків у Криму в 22 млрд гривень

Національний банк оцінює втрати українських банків у результаті анексії Криму Росією в 22 млрд грн, повідомив під час виступу у Верховній Раді голова Національного банку України Степан Кубів.

«Ми розуміємо, те, що ми одержали в Криму, для банківської системи України було значним ударом, який вплинув на діяльність банківської системи, платоспроможність і ліквідність банків. У Криму сума, яка вплинула на ліквідність і активи банків, становить 22 млрд грн», - сказав він.

Голова НБУ також відзначив, що в Криму також працювали представництва 53 банків, 22 балансових філій банків, 1020 безбалансових відділень.

Кубів наголосив, що разом з тим «Ощадбанк», який має в Криму близько 300 відділень, і «ПриватБанку», який має більш як 330 відділень, забезпечували до останнього всі соціальні виплати й повернення депозитів у Криму.

«Доти, доки не було припинено їх діяльність з боку російських терористів, які захопили територіальне відділення Національного банку України», відзначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, при цьому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували низку санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.

Центробанк РФ з 21 квітня заборонив діяльність у Криму структурних підрозділів «ПриватБанку», «ВіЕйБі Банку», банків «Київська Русь» і «Імексбанк», а також з 26 травня - «Ощадбанку», «Марфін Банку», «Укрсоцбанку», «УкрСиббанку», «Дельта Банку», «Міського комерційного банку», банків «Форум», «Автокразбанку» і «Платінум Банку».

Нагадаємо, що 6 травня Національний банк України заборонив усім українським банкам здійснювати діяльність у Криму до закінчення російської окупації.